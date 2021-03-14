ضميري يكشف بالصور: كيف اعترضت العصابة ابنه بثلاث سيارت؟

رام الله - دنيا الوطننشر عضو المجلس الثوري لحركة (فتح)، المفوض السياسي العام السابق للأجهزة الأمنية الفلسطينية، عدنان ضميري، اليوم الأحد، صوراً، شرح من خلالها، كيف اعترضت عصابة سيارة ابنه بثلاث سيارت.وقال عبر حسابه على (فيسبوك)،: "في الطريق المؤدية لمقام "سيدي شيبان" في البيرة، اعترضت ثلاث سيارات سيارة ابني ونزل منها أكثر من عشرة أشخاص، هاجموه .. وبعض الدجالين الإعلاميين، يتحدثون عن شجار.. إنه شروع في القتل مدبر عن سابق إصرار.وكان ضميري، كشف قبل يومين، بأن ابنه سعد، تعرض لمحاولة قتل مدبرة.ونفى ضميري وقوع شجار أو خلاف حول أرض، كما تناقلت وسائل الإعلام المحلية، مشيراً إلى أن ما حدث، هو كمين مدبر من مجموعة معروفة بسوابق جنائية، حاولت قتل نجله، وهو ملازم أول في جهاز المخابرات العامة، وأن الكمين وقع على مدخل لأرض يمتلكها زوج ابنته، وهي بعيدة عن بيوت المهاجمين.