شؤون فلسطينية

غزة: تزايد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) ذات الأعراض الحادة والخطيرة

غزة: تزايد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) ذات الأعراض الحادة والخطيرة
توضيحية
خاص دنيا الوطن-عوض أبو دقة
كشف مدير المستشفى الأوروبي، بغزة، الدكتور يوسف العقاد، اليوم الأحد، عن تزايد حالات الإصابة بوباء (كوفيد- 19) (كورونا)، ذات الأعراض الحادة والخطيرة.

وقال في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن" :"بدأت تصلنا أعداد متزايدة من الإصابات، وهذه أعراضها حادة وخطيرة، لكن لا يستطيع أحد أن يصفها بأنها طفرة جديدة أو قديمة".

وشدد العقاد على كونهم يتعاملون مع الأعراض، مشيراً إلى أنه لا يوجد لديهم مختبرات لتحديد نوع الطفرة أو السلالة.

وأكد أن الأمور حتى هذه اللحظة تحت السيطرة، معرباً في الوقت ذاته عن خشيته من إهمال المواطنين الملحوظ، وتراخيهم في اتباع إجراءات السلامة العامة والوقاية.

ولفت العقاد إلى أنه تم إعادة العمل بقسم طب الأطفال بالمستشفى الأوروبي فقط، وليس بقسم جراحة الأطفال، منوهاً إلى أن هناك مبنىً خاصاً بمصابي (كوفيد- 19)، نافياً أن يكون هناك تعارض بين الخدمتين.

من جانبه، نفى مدير مستشفى الصداقة التركي- الفلسطيني د. مروان شفيق الهمص، وجود أو إثبات أي حالات مصابة بالطفرة المتجددة من (كوفيد- 19).

وقال في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن" :"الأسبوع الماضي جاءتا حالتان من (معبر بيت حانون/ إيرز) مع أطفالهما، وكان الاشتباه بأنهما مصابتان بالطفرة المتجددة، حيث تم حجرهما بالمستشفى التركي، جرى خلالها التواصل مع مستشفى (تل شومير) ونفوا وجود أي طفرة بالحالتين، اللتين حُجِرتا 14 يوماً هنالك".

وأشار إلى أنهم يستقبلون حالات بشكلٍ متزايد مؤخراً، موضحاً أن نسبة دخول المستشفى بات أمراً مُقلقاً، ويدق ناقوس الخطر.

وبيَّن الهمص أن شِدة وحِدة المرض، تستوجب من المواطنين أن يأخذوا الحيطة والحذر، وأن يلتزمزا بإلإجراءات الوقائية التي كانت متبعةً منذ بداية الأزمة، خصوصاً داخل المساجد والأسواق والمدارس، حتى الزيارات العائلية، يُنصح بأن يتم التخفيف منها.

ولفت إلى وجود 51 إصابة في المستشفى، حالتها ما بين المتوسطة والخطيرة، موضحاً أن بينها 5 حالات حرجة جداً في قسم العناية المركزة، من ضمنهم سيدة حامل، وليس لها سجل طبي سابق.

وبحسب الهمص، فإن هناك حالات كثيرة من التي يتم استقبالها، لم تكن تعاني مسبقاً من أي أمراض.

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