طالع: الكشف عن آلية السفر ليوم غد الاثنين عبر معبر رفح

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الاثنين.ووفق تصريح للوزارة، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن السفر سيكون للحافلتين، الأولى، والثانية حتى الرقم (100) رقم (2021/8).وطالبت الوزارة المسافرين بالتواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم، فيما تم إجراء فحص (كورونا) للحافلتين (الأولى والثانية) اليوم وفوراً في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات.وقالت: إن إجراء فحص (كورونا) للحافلات (من الثالثة حتى الخامسة) يوم غد الاثنين، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم، فيما كان إجراء فحص (كورونا) للحافلات (من السادسة حتى الثامنة) بعد غد الثلاثاء، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.وطالبت بضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.