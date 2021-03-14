شؤون فلسطينية

نقابة المحامين تستنكر اعتداء الشرطة بغزة على أحد المحامين وتأسف "للتعدي على الذات الإلهية"

نقابة المحامين تستنكر اعتداء الشرطة بغزة على أحد المحامين وتأسف "للتعدي على الذات الإلهية"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت نقابة المحامين الفلسطينيين، مركز غزة، مساء السبت،  اعتداء أفراد الشرطة بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة، على أحد المحامين أثناء تواجده مع اسرته بالقرب من مركز معسكرات المحافظة الوسطى.

وقالت النقابة، في بيان وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه: "إن أفراداً من جهاز الشرطة بالمحافظة الوسطى، قاموا بالاعتداء على المحامي محمود عدنان الدحدوح، على الرغم من تعريفه بصفته، مما أدى لنقله إلى المشفى، وذلك اثناء قيامه بالحضور إلى مركز شرطة المعسكرات في المحافظة الوسطى برفقة أخيه".

وأضاف البيان: "أن المؤسف جداً، هو تعدي أحد افراد المباحث على الذات الإلهية أمام المحامي، وعدد من أفراد أسرته اثناء تواجدهم بالقرب من المركز والاعتداء على المحامي أثناء دفاعه عن نفسه؛ لعدم سحب جواله الشخصي بالقوة المفرطة من أفراد الشرطة".

وأوضح النقابة، في بيانها، أن مجلس نقابة المحامين، باشر بالتواصل مع الجهات الشرطية الخاصة بمتابعة أوضاع الحادث إلا ان النقابة تفاجأت من موقف الشرطة الداعم لرواية أفراد المباحث التي جانبت الحقيقة تماماً".

وتابعت: "إن هذا الاعتداء، هو مخالفة صريحة للقانون تستوجب المحاسبة من قبل جهات الاختصاص، لتعزيز مفهوم الرقابة على آداء الأجهزة الشرطية في احترام القانون، وعدم تخطي المحددات التي بموجبها منحت المحامين الحصانة والحماية لخصوصيتهم في المجتمع".

وأكدت النقابة "انزعاجها الشديد من تكرار هذه الممارسات المقصودة تجاه الأساتذة المحامين، والذي يعزز من تغول الأجهزة الأمنية، ضد أمن المحامين والمجتمع، ومما يضعنا في مواجهة تخطي القانون، وعدم احترامه من جهات الاختصاص
الراعي الدائم لإنفاذ القانون".

واستكمل البيان: "إن نقابة المحامين ترى في هذا التصرف إساءة للمؤسسة الشرطية والأمنية، هدفها زعزعة مكانتها في المجتمع، وتؤكد نقابة المحامين أنها لن تقف مكتوفة الأيدي امام هذه المخالفات، وستتصدى بكل حزم لها".

ودعت النقابة، "كافة الجهات الحكومية والأمنية لفتح تحقيق مباشر لبحث تداعيات الاعتداء، وتقديم كل من تخطى القانون لنيل العقوبة القانونية، التي تستوجب انفاذها بحقه"، مؤكدةً أن مجلسها في انعقاد دائم؛ لمتابعة الموضوع مع جهات الاختصاص، وصولاً لتقديم المذنبين والمشاركين في هذا الاعتداء إلى العدالة".

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