الخليل: قوات الاحتلال تجرف مساحات واسعة من أراضي المواطنين

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بتجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين في خربة زنوتا شرق بلدة الظاهرية، جنوب الخليل.



وأفاد رئيس مجلس قروي زنوتا، فايز خضيرات، بأن آليات الاحتلال شرعت منذ صباح اليوم بتجريف أراض لمواطنين من عائلة الطل شرق قرية زنوتا، لصالح المنطقة الصناعية التابعة لما يسمى "مجلس اقليم المستوطنات" جنوب الخليل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).