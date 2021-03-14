شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة تُصدر إعلاناً بشأن تطعيم المواطنين ممن تزيد أعمارهم عن (75 عاماً)

"الصحة" بغزة تُصدر إعلاناً بشأن تطعيم المواطنين ممن تزيد أعمارهم عن (75 عاماً)
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأحد، إعلاناً بشأن تطعيم المواطنين، الذين تزيد أعمارهم عن (75 عاماً)، ضد جائحة فيروس (كورونا).

وقالت الوزارة في الإعلان، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه بناءً على خطة وزارة الصحة في تطعيم المواطنين ضد جائحة (كوفيد- 19) نهيب بالمواطنين من تزيد أعمارهم عن (75 عاماً)،  المسجلين وغير المسجلين على منصة وزارة الصحة بالتوجه إلى المراكز التالية؛ لتلقي اللقاح.

وسيكون ذلك، ابتداءً من يوم غد الاثنين، من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الساعة 12 ظهراً حتى يوم الخميس المقبل. 

وتؤكد وزارة الصحة على سلامة اللقاحات المتوفرة، ونجاعتها في إعطاء المناعة اللازمة للوقاية من المرض.

مراكز التطعيم هي:-

محافظة الشمال:- عيادة هالة الشوا.

محافظة غزة:- عيادة صبحة الحرازين- عيادة الشاطئ وكالة- عيادة الشيخ رضوان وكالة.

محافظة الوسطى:- عيادة البريج وكالة.

محافظة خانيونس:- عيادة مسقط القرارة.

محافظة رفح:- عيادة رفح الوكالة.

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