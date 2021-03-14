شؤون فلسطينية

الاحتلال يُغلق قسم (1) بمعتقل (الدامون) وينقل الأسرى الأشبال لقسم 4

الاحتلال يُغلق قسم (1) بمعتقل (الدامون) وينقل الأسرى الأشبال لقسم 4
رام الله - دنيا الوطن
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح الأحد، أن سلطات الاحتلال، قامت بإغلاق قسم (1) بمعتقل (الدامون)، ونقلت الأسرى القابعين فيه إلى قسم (4) بذات المعتقل.

وبينت الهيئة في تقريرها، أن الأسرى الأطفال، عاشوا بظروف حياتية صعبة وغير آمنة، ما يقارب العام والنصف داخل قسم (1)، فهو قسم لا يصلح للحياة الآدمية بتاتاً.

وأشارت إلى أن القسم المذكور عبارة عن قبو تحت الأرض، مليء بالحشرات والصراصير، لا تدخله أشعة الشمس ولا الهواء، جدرانه مهترئة ورطبة، والحمامات خارج الغرف، ويوجد شبه ساحة صغيرة يطلق عليها (الفورة)، لكنها عبارة عن ممر بين باب القسم الرئيسي وبين الغرف، عدا عن رائحة القسم الكريهة.

ولفتت الهيئة إلى أن الأسرى الأشبال، جرى احتجازهم في البداية داخل قسم (1) بمفردهم، دون لجان إدارية من الأسرى البالغين تمثّلهم أمام إدارة سجون الاحتلال، وخلال تلك الفترة ذاقوا الأمرين، حيث استفردت إدارة (الدامون) بهؤلاء الأسرى القاصرين، وعزلتهم عن المحيط الخارجي، وفرضت العديد من العقوبات بحقهم.

وأضافت، أنه بعد ذلك، وافقت إدارة سجون الاحتلال على إدخال عدد من الأسرى الكبار؛ للإشراف على الأمور الحياتية، وإدارة شؤون الأسرى الأشبال.

وكانت الهيئة، قد طالبت عدة مرات، عبر وحدتها القانونية من إدارة (الدامون) بضرورة إغلاق قسم (1) ذي الأوضاع الكارثية، لكن إدارة المعتقل، كانت ترفض في كل مرة.

من الجدير ذكره، أن عدد الأسرى القابعين حالياً بقسم (4) الذي نقل إليه مؤخراً الأسرى الأشبال، 28 أسيراً من بينهم 23 أسيراً قاصراً و5 أسرى بالغين.

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