شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تُصيب شاباً وتعتقل أربعة آخرين من القدس

قوات الاحتلال تُصيب شاباً وتعتقل أربعة آخرين من القدس
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب، اليوم الأحد، شاب (18 عاماً) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حزما، واعتقل أربعة آخرون في بلدتي العيسوية والطور، في القدس المحتلة.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة حزما، وأطلقت الرصاص الحي باتجاه عدد من الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم بساقه اليسرى في منطقة الفخذ.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال العيسوية والطور، واعتقلت أربعة شبان بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها، وهم: عزيز غسان عليان، ولؤي عبد عليان، ومحمد عبد عليان، وإبراهيم الحنيطي (17 عاماً).

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