هل يحتاج المتعافون من (كورونا) للتطعيم بلقاح مضاد؟

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رام الله - دنيا الوطن

قال ألكسندر غينسبرغ، مدير معهد "غاماليا" الروسي لعلوم الأوبئة والبيولوجيا المجهرية، إن مختصين صينيين، أجروا دراسات على متعافين من (كوفيد- 19)، لتحديد مدى إنتاج الأجسام المضادة لديهم.



وأضاف، في برنامج تلفزيوني: "وفقاً للبيانات المتاحة حالياً من زملائنا الصينيين، الذين بحثوا هذه المشكلة على عينة كبيرة جداً من المرضى السابقين، يمكن القول: إن ما يقارب 20٪ ممن تعافوا من هذا المرض، ليست لديهم مستويات كافية من الأجسام المضادة الواقية".



وأشار غينسبرغ إلى أن، "هذا عدد كبير نسبياً من الناس"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وكانت المختصة الإسرائيلية، في الأمراض المعدية، غالينا غولتسمان، "شامير عساف أ روف"، تحدثت عن الحاجة إلى إعطاء جرعة ثانية من لقاح مضاد لفيروس (كورونا)، للذين تعافوا من مرض (كوفيد- 19).