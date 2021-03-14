شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر فبراير

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر فبراير
رام الله - دنيا الوطن
أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين، سجل ارتفاعاً نسبته 0.33% خلال شهر شباط 2021 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2021، بواقع 0.51% في القدس J1، وبنسبة 0.46% في الضفة الغربية، في حين سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.20% في قطاع غزة.

وأرجع الجهاز، السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار في فلسطين، بشكل أساسي لارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 5.32%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 3.51%، وأسعار الأسماك الحية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 2.50%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 1.77%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.33%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 1.28%، وأسعار البيض بنسبة 0.83%، على الرغم من انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 8.09%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 1.76%.

ارتفعت أسعار السلع التالية لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 14 شيقل/1كغم، البيض 15 شيقل/2كغم، برتقال أبو صرة 4 شيقل/1كغم، ولحم الغنم الطازج 75 شيقل/1كغم.

وعند مقارنة الأسعار خلال شهر شباط 2021 مع شهر شباط 2020، تشير البيانات إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 0.20%، بواقع 0.96% في قطاع غزة، وبانخفاض طفيف مقداره 0.06% في الضفة الغربية، في حين ارتفع الرقم القياسي بنسبة 0.35% في القدس J1.

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* ارتفاعاً نسبته 0.51% خلال شهر شباط 2021 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2021، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 19.44%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "السولار" بنسبة 8.41%، و"البنزين" بنسبة 3.02%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 4.25%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 2.35%، وأسعار الغاز بنسبة 2.06%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار 7.51%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 5.03%.

ارتفعت أسعار السلع التالية في القدس J1* لتبلغ بالمتوسط؛ اسطوانة الغاز 125 شيقل/12كغم، برتقال أبو صرة 4 شيقل/1كغم، والبطاطا 3 شيقل/1كغم.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية** ارتفاعاً نسبته 0.46% خلال شهر شباط 2021 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2021، نتج هذا الارتفاع بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار الدجاج الطازج بنسبة 8.92%، وأسعار البيض بنسبة 4.33%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 3.71%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 1.37%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 1.28%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 0.70%، على الرغم من انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 8.78%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 2.15%.

ارتفعت أسعار السلع التالية في الضفة الغربية** لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 13 شيقل/1كغم، البيض 17 شيقل/2كغم، لحم الغنم الطازج 76 شيقل/1كغم، وبرتقال أبو صرة 4 شيقل/1كغم.

في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً مقداره 0.20% خلال شهر شباط 2021 مقارنة مع شهر كانون ثاني 2021، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار البطاطا بمقدار 9.91%، وأسعار البيض بمقدار 6.50%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 2.14%، على الرغم من ارتفاع أسعار الأسماك الحية طازجة أو مبردة أو مجمدة بنسبة 5.81%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بنسبة 3.62%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 3.53%، وأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.08%، وأسعار اللحوم الطازجة بنسبة 2.77%.

سجلت أسعار السلع التالية انخفاضاً في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ الدجاج 13 شيقل/1كغم، البيض 9 شيقل/2كغم، والبطاطا 2 شيقل/1كغم.

تنويه لمستخدمي البيانات:

1. على أثر انتشار فيروس كورنا – 19 وما تبعه من تدابير للحد من انتشاره، فقد تم استبدال عملية جمع البيانات لأسعار المستهلك من منافذ البيع المختلفة من الجمع الميداني إلى الجمع عبر الهاتف والمواقع الالكترونية لمنافذ البيع في مختلف المحافظات الفلسطينية.

2. بلغ عدد منافذ البيع التي تجمع منها أسعار المستهلك في فلسطين 2,696 منفذ بيع لشهر شباط 2021، وتوزعت نسب الاكتمال لعملية جمع البيانات كالآتي:

المنطقة عدد منافذ البيع التي تم جمع بياناتها عدد منافذ البيع غير المجموعة النسبة المئوية لمنافذ البيع المجموعة
الضفة الغربية** 1,713 79 96%
قطاع غزة 709 20 97%
القدس J1* 174 1 99%
المجموع الكلي 2,596 100 96%

3.تستثنى كافة منافذ البيع الخدماتية من جمع بياناتها لشهر شباط 2021 وذلك لأن وتيرة جمعها ربعية.

4.بلغ عدد مشاهدات الأسعار التي تم جمعها لتركيب الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين 38,395 مشاهدة سعرية، بلغت نسبة جمعها 97% لشهر شباط 2021، توزعت النسب كالآتي ضمن المناطق الفلسطينية:

المنطقة عدد المشاهدات التي جمعت فعلياً عدد المشاهدات المقدرة النسبة المئوية لعدد المشاهدات التي جمعت فعلياً
الضفة الغربية** 26,252 575 98%
قطاع غزة 9,257 100 99%
القدس J1* 1,831 380 83%
فلسطين 37,340 1,055 97%

5. تم اتباع التوصيات الدولية في تقدير البيانات المفقودة والمشار لها في دليل مؤشر أسعار المستهلك، وتعد طريقة (Group Relative Method) من أفضل الطرق لمعالجة البيانات المفقودة، وهي عملية تقدير الأسعار المفقودة على أساس التغير في أسعار باقي المصادر بالنسبة لنفس الصنف.  وأما في حالة إغلاق مصدر بأكمله بصفة مؤقتة فيتم تقدير جميع أسعار ذلك المصدر على أساس التغير في أسعار المصادر التي تشترك في نفس الأصناف التي تجمع من هذا المصدر.

6. كما تم استخدام التقدير على مستوى التجميع الأعلى (Next Level Up in Aggregation) في حال اختفاء رقم قياسي لمجموعة فرعية كاملة أو مجموعة أعلى وصولاً الى المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي.

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