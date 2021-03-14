مقارنة بيوم الجمعة.. قطاع غزة يُسجل انخفاضاً ملحوظاً بعدد الإصابات اليومية ليوم السبت

توضيحية

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غزة - دنيا الوطن

سجل قطاع غزة، انخفاضاً ملحوظاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، مقارنة بيوم الجمعة.



وقالت وزارة الصحة بغزة، في موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في القطاع، إنها أجرت 2271 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس (كورونا).



كما أعلنت الوزارة، تعافي 100 حالة جديدة من مصابي فيروس (كورونا)، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، خلال نفس الفترة الزمنية.



وكانت وزارة الصحة، بغزة، أعلنت صباح أمس السبت، تسجيل 196 إصابة، خلال الـ 24 ساعة ماضية.



ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 57150 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 2064 حالة، بينما إجمالي المتعافين 54520.



ووصل عدد الوفيات، إلى 566 حالة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 88 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 48 حالة.