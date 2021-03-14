"الداخلية" بغزة تصدر ملحقاً خاصاً بالإعلان السابق حول تعيين "ضباط اختصاص" بقوى الأمن



وكانت "الداخلية" أعلنت عن المسابقة في 22 شباط/ فبراير الماضي.





غزة- دنيا الوطنأصدرت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، ملحقاً خاصاً بالإعلان السابق، حول تعيين "ضباط اختصاص" بقوى الأمن.وقالت: إن على المتسابقين، الذين تقدموا بالتسجيل لمسابقة تعيين ضباط اختصاص، للعمل في قوى الأمن الفلسطينية، بإمكانهم الاطلاع على محاور الوظائف، وفقاً للتخصصات عبر موقعها على الإنترنت.