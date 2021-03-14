"الداخلية" بغزة تصدر ملحقاً خاصاً بالإعلان السابق حول تعيين "ضباط اختصاص" بقوى الأمن
غزة- دنيا الوطن
أصدرت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، ملحقاً خاصاً بالإعلان السابق، حول تعيين "ضباط اختصاص" بقوى الأمن.
وقالت: إن على المتسابقين، الذين تقدموا بالتسجيل لمسابقة تعيين ضباط اختصاص، للعمل في قوى الأمن الفلسطينية، بإمكانهم الاطلاع على محاور الوظائف، وفقاً للتخصصات عبر موقعها على الإنترنت.
وكانت "الداخلية" أعلنت عن المسابقة في 22 شباط/ فبراير الماضي.
أصدرت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، ملحقاً خاصاً بالإعلان السابق، حول تعيين "ضباط اختصاص" بقوى الأمن.
وقالت: إن على المتسابقين، الذين تقدموا بالتسجيل لمسابقة تعيين ضباط اختصاص، للعمل في قوى الأمن الفلسطينية، بإمكانهم الاطلاع على محاور الوظائف، وفقاً للتخصصات عبر موقعها على الإنترنت.
وكانت "الداخلية" أعلنت عن المسابقة في 22 شباط/ فبراير الماضي.
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