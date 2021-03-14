بخضم الحديث عن إعادة العلاقات.. مصر تطالب أنقرة باحترام مبادئ حسن الجوار

تركيا مصر - توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال مصدر رسمي مصري، إن الارتقاء بمستوى العلاقات بين مصر وتركيا، يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول.



وأضاف المصدر وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)، بأنه ليس هناك ما يمكن أن يطلق عليه توصيف "استئناف الاتصالات الدبلوماسية"، مبينا أن البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائمين بالأعمال.



وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعرب يوم الجمعة الماضية، عن نيته تعزيز الاتصالات مع مصر ورفع مستواها، في حال أفضت إلى نتائج إيجابية.



وقال في تصريحات صحفية أدلى بها عقب صلاة الجمعة، بمدينة إسطنبول: إن "هناك اتصالات استخباراتية ودبلوماسية وعلى صعد أخرى مع الجانب المصري".



وشدد على أنه "نريد أن تستمر هذه الاتصالات على مستوى وإذا وصلت الى نتائج إيجابية سنقوم بتقويتها ورفع مستواها"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وأضاف أردوغان أن "الصداقة بين الشعبين المصري والتركي لن تكون مثل العلاقات بين الشعبين المصري واليوناني".



ولفت أردوغان من جهة أخرى، إلى أنه سيبحث موضوع المناورات المشتركة بين الرياض وأثينا مع السلطات السعودية.