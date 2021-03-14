استهدف مركبة ضابط عسكري.. قتيل وجرحى في هجوم بالعاصمة الصومالية

انفجار في الصومال

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

استهدفت قنبلة مركبة كانت تقل ضابطاً كبيراً في الجيش الصومالي، في العاصمة مقديشو، يوم السبت.



وأسفر الهجوم عن إصابة الضابط، فيما قتل شخص على الأقل، وأصيب آخرون، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).



وقال حسن عدن عبد الرحمن، ضابط شرطة في منطقة "حمرجاب" بمقديشو: إن "انفجارا على جانب الطريق استهدف سيارة تقل العقيد عمر عبد الرحمن، في الجيش الصومالي".



وأضاف المسؤول الأمني: أن "الهجوم أسفر عن مقتل شخص، وإصابة آخرين، بينهم العقيد عبد الرحمن"، دون تحديد عدد الجرحى.



وتابع قائلا: "تم نقل جميع الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج".



ووقع الهجوم بالقرب من أكاديمية "كاهية" للشرطة العامة، الواقعة بالقرب من مقر “أفاسيوني” لقيادة القوات الجوية الصومالية، حيث تجري المحادثات الانتخابية.