العراق: إصابة 25 من المتظاهرين وعناصر الأمن بمواجهات في النجف





وسجلت مستشفيات المحافظة، إصابة 20 مدنيا من المتظاهرين، 5 منهم بطلق ناري، إضافة إلى 5 أفراد من عناصر مكافحة الشغب".



ووفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول)، فإن "غالبية الإصابات كانت بسيطة، وغادر أصحابها المستشفيات بعد تلقي العلاج".



وفي وقت سابق أمس السبت، خرج مئات المتظاهرين في محيط مبنى المحافظة وسط النجف، للمطالبة بإقالة المحافظ لؤي الياسري، الذي يواجه اتهامات بـ"الفساد وسوء الإدارة".



وأطلقت قوات الشرطة المرافقة لعناصر مكافحة الشغب، الرصاص الحي لإبعاد المتظاهرين من محيط مبنى المحافظة.



ورد المتظاهرون بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، وتحولت المنطقة المحيطة بمبنى المحافظة إلى ساحة اشتباكات عنيفة.



رام الله - دنيا الوطنأصيب 25 من المتظاهرين وعناصر الأمن، في اشتباكات رافقت احتجاجات عنيفة في محافظة النجف جنوبي العراق.