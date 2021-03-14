عربي

العراق: إصابة 25 من المتظاهرين وعناصر الأمن بمواجهات في النجف

العراق: إصابة 25 من المتظاهرين وعناصر الأمن بمواجهات في النجف
مظاهرات في النجف
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 25 من المتظاهرين وعناصر الأمن، في اشتباكات رافقت احتجاجات عنيفة في محافظة النجف جنوبي العراق.

وسجلت مستشفيات المحافظة، إصابة 20 مدنيا من المتظاهرين، 5 منهم بطلق ناري، إضافة إلى 5 أفراد من عناصر مكافحة الشغب".

ووفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول)، فإن "غالبية الإصابات كانت بسيطة، وغادر أصحابها المستشفيات بعد تلقي العلاج".

وفي وقت سابق أمس السبت، خرج مئات المتظاهرين في محيط مبنى المحافظة وسط النجف، للمطالبة بإقالة المحافظ لؤي الياسري، الذي يواجه اتهامات بـ"الفساد وسوء الإدارة".

وأطلقت قوات الشرطة المرافقة لعناصر مكافحة الشغب، الرصاص الحي لإبعاد المتظاهرين من محيط مبنى المحافظة.

ورد المتظاهرون بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة، وتحولت المنطقة المحيطة بمبنى المحافظة إلى ساحة اشتباكات عنيفة.

أخبار ذات صلة

البرلمان العربي: افتتاح التشيك مكتباً لسفارتها في القدس اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني

البرلمان العربي: افتتاح التشيك مكتباً لسفارتها في القدس اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني

بخضم الحديث عن إعادة العلاقات.. مصر تطالب أنقرة باحترام مبادئ حسن الجوار

بخضم الحديث عن إعادة العلاقات.. مصر تطالب أنقرة باحترام مبادئ حسن الجوار

استهدف مركبة ضابط عسكري.. قتيل وجرحى في هجوم بالعاصمة الصومالية

استهدف مركبة ضابط عسكري.. قتيل وجرحى في هجوم بالعاصمة الصومالية

سوريا: الحديث عن مفاوضات أو مباحثات سرية مع إسرائيل فبركات إعلامية وسياسية

سوريا: الحديث عن مفاوضات أو مباحثات سرية مع إسرائيل فبركات إعلامية وسياسية

الديوان الملكي الأردني: إقالة وزير الصحة وتكليف وزير الداخلية بإدارة وزارة الصحة

الديوان الملكي الأردني: إقالة وزير الصحة وتكليف وزير الداخلية بإدارة وزارة الصحة

61 وفاة و4144 إصابة بفيروس (كورونا) في الأردن

61 وفاة و4144 إصابة بفيروس (كورونا) في الأردن

رئيس الوزراء الأردني: الحكومة وحدها تتحمل مسؤولية حادثة مستشفى السلط

رئيس الوزراء الأردني: الحكومة وحدها تتحمل مسؤولية حادثة مستشفى السلط

شاهد: العاهل الأردني وولي عهده يزوران مستشفى السلط بعد فاجعة وفاة ستة أشخاص

شاهد: العاهل الأردني وولي عهده يزوران مستشفى السلط بعد فاجعة وفاة ستة أشخاص

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر فبراير

الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر فبراير

طالع: &#34;الصحة&#34; بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

طالع: "الصحة" بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

&#34;الداخلية&#34; بغزة تصدر ملحقاً خاصاً بالإعلان السابق حول تعيين &#34;ضباط اختصاص&#34; بقوى الأمن

"الداخلية" بغزة تصدر ملحقاً خاصاً بالإعلان السابق حول تعيين "ضباط اختصاص" بقوى الأمن

انطلاق فعاليات يوم الثقافة الوطنية في الوطن والشتات

انطلاق فعاليات يوم الثقافة الوطنية في الوطن والشتات

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابتان في حادثي سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

"المرور" بغزة: إصابتان في حادثي سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

الطقس: أجواء غائمة جزئياً وارتفاع ملموس على درجات الحرارة

الطقس: أجواء غائمة جزئياً وارتفاع ملموس على درجات الحرارة

مدير وحدة القدس بالرئاسة: المقدسيون سيشاركون في الانتخابات ترشحًا وانتخابًا

مدير وحدة القدس بالرئاسة: المقدسيون سيشاركون في الانتخابات ترشحًا وانتخابًا

دعوات للتصدي لاقتحام نتنياهو مسافر يطا

دعوات للتصدي لاقتحام نتنياهو مسافر يطا

منوعات

بعد خطوتها الجريئة.. أحمد العوضي يخرج عن صمته ويرد على ياسمين عبد العزيز

بعد خطوتها الجريئة.. أحمد العوضي يخرج عن صمته ويرد على ياسمين عبد العزيز

شاهد: وصلة رقص مثيرة ليسرا وإلهام شاهين وإيناس الدغيدي

شاهد: وصلة رقص مثيرة ليسرا وإلهام شاهين وإيناس الدغيدي

ما حقيقة إنفصال جنيفر لوبيز عن خطيبها ؟

ما حقيقة إنفصال جنيفر لوبيز عن خطيبها ؟

فنانة لبنانية تصف زميلتها بـ&#34;بقرة الدراما&#34;.. من هي ؟

فنانة لبنانية تصف زميلتها بـ"بقرة الدراما".. من هي ؟

شاهد: أول ظهور لأبو هشيمة وياسمين صبري في حفلات عمرو دياب

شاهد: أول ظهور لأبو هشيمة وياسمين صبري في حفلات عمرو دياب

شاهد: وصلة رقص لبسمة بوسيل وروبي تشعلان مواقع التواصل

شاهد: وصلة رقص لبسمة بوسيل وروبي تشعلان مواقع التواصل

فنانة مصرية تشن هجوم كبير على محمد رمضان لسبب خطير

فنانة مصرية تشن هجوم كبير على محمد رمضان لسبب خطير

شاهد: منى زكي تحبس أنفاس جمهورها بمسلسلها الجديد

شاهد: منى زكي تحبس أنفاس جمهورها بمسلسلها الجديد

&#34;إم بي سي&#34; تحسم الجدل بشأن برنامج رامز جلال للمقالب

"إم بي سي" تحسم الجدل بشأن برنامج رامز جلال للمقالب

شاهد: بطلة مسلسل &#34;جمال الحريم&#34; تتلقى تهديدات جادة.. فما السبب ؟

شاهد: بطلة مسلسل "جمال الحريم" تتلقى تهديدات جادة.. فما السبب ؟

عربي

البرلمان العربي: افتتاح التشيك مكتباً لسفارتها في القدس اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني

البرلمان العربي: افتتاح التشيك مكتباً لسفارتها في القدس اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني

بخضم الحديث عن إعادة العلاقات.. مصر تطالب أنقرة باحترام مبادئ حسن الجوار

بخضم الحديث عن إعادة العلاقات.. مصر تطالب أنقرة باحترام مبادئ حسن الجوار

استهدف مركبة ضابط عسكري.. قتيل وجرحى في هجوم بالعاصمة الصومالية

استهدف مركبة ضابط عسكري.. قتيل وجرحى في هجوم بالعاصمة الصومالية

العراق: إصابة 25 من المتظاهرين وعناصر الأمن بمواجهات في النجف

العراق: إصابة 25 من المتظاهرين وعناصر الأمن بمواجهات في النجف