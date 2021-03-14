دولي

ست دول أوروبية تطالب بتوزيع عادل للقاحات (كورونا)

ست دول أوروبية تطالب بتوزيع عادل للقاحات (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت النمسا وجمهورية تشيكيا وسلوفينيا وبلغاريا ولاتفيا، إلى عقد قمة لقادة الاتحاد الأوروبي لمناقشة "التفاوتات الكبيرة" في توزيع اللقاحات.

جاء ذلك في رسالة نشرت أمس السبت، بعث بها زعماء هذه  الدول والتي انضمت إليها كرواتيا، لاحقاً، إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي، محذرين من أن النظام الحالي سيؤدي إلى خلق "تفاوت شاسع" بين الدول الأعضاء بحلول الصيف.

وقال زعماء هذه الدول في الخطاب: إن النظام الحالي من شأنه العمل على استمرار "خلق، وتفاقم، مظاهر التفاوت الشاسع بين الدول الأعضاء بحلول الصيف المقبل حيث ستصبح بعض الدول قادرة على تحقيق مناعة القطيع في غضون أسابيع قليلة فيما سيتخلف آخرون إلى حد بعيد".

ووجه الزعماء رسالتهم إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين. ودعا الخطاب إلى "إجراء نقاش بشأن هذه المسألة المهمة بين القادة في أقرب وقت ممكن".

وكتب رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش السبت على تويتر أنّه حتى تصبح معدلات التلقيح مرتفعة بما يكفي لكبح انتشار الفيروس "يجب توزيع الإمدادات حقا بين الدول الأعضاء حسب عديد سكانها".

وأكّد متحدث باسم المفوضية الأوروبية تلقيه الرسالة وقال "نقوم بدراستها وسنرد في الوقت المناسب"، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله)

وكان المستشار النمساوي، سباستيان كورتز قد أعلن أول أمس الجمعة أن جرعات اللقاح لم يتم تقسيمها بالتناسب بين الدول الأعضاء وأنه تم الاتفاق على عقود توريد إضافية نتيجة لمفاوضات افتقرت للشفافية في مجموعة التوجيه التابعة  للاتحاد الأوروبي. 

وبحسب كورتز، لدى دول مثل هولندا والدنمارك إمكانية الحصول على جرعات لقاح للفرد أكبر بكثير من الجرعات المخصصة لدول أخرى مثل بلغاريا أو كرواتيا.

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