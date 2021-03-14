ألمانيا: تظاهرات كبيرة ضد قيود (كورونا) رغم التحذير من موجة ثالثة للوباء

تظاهرات في ألمانيا ضد قيود كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

على الرغم من تحذير السلطات الصحية من مخاطر تفشي موجة وبائية ثالثة، نُظمت تظاهرات في مدن ألمانية عدة ضد القيود المفروضة لاحتواء (كوفيد-19).



في ميونيخ جنوبي البلاد، أعلنت الشرطة أنها فرّقت تظاهرة جمعت آلاف الأشخاص قرب مقر برلمان ولاية بافاريا، وفي دوسلدورف (شمال غرب) تظاهر نحو 2000 شخص، وفق الشرطة، وقد عبر موكب من نحو مئة عربة تخييم المدينة احتجاجا على تدابير احتواء الجائحة.



كما وقعت احتجاجات مماثلة في مدن أخرى مثل برلين وشتوتغارت وهانوفر وغيرها، وفي شتوتغارت التي تشهد اليوم انتخابات مهمة خرج مئات الأشخاص للاحتجاج على قيود (كورونا) رافعين شعار "كفى"، وفق ما نقل موقع (دوتشيه فيله).



وتأتي التظاهرات في توقيت تحذّر فيه السلطات الصحية الألمانية من مخاطر تفشي موجة ثالثة من الوباء سببها النسخة البريطانية المتحوّرة من فيروس (كورونا).



وأمس السبت، حذّر معهد روبرت كوخ المكلّف رصد الوضع الوبائي في ألمانيا، أن المؤشرات "تظهر أنه يجب توقّع أعداد أكبر من الإصابات في الأسبوع الأول من نيسان/أبريل مقارنة بفترة عيد الميلاد". وبالتالي قد يرتفع معدّل الإصابات على مدى سبعة أيام.



وكان لوتار فيلر، مدير معهد روبرت كوخ، قد حذّر يوم الخميس الماضي بأن "الموجة الثالثة بدأت بالفعل في ألمانيا". لكن قيود احتواء الجائحة لا تزال مشددة في ألمانيا حيث الحانات والمطاعم والمراكز الثقافية والرياضية والمتاجر غير الأساسية مغلقة منذ أشهر.



ومن المقرر أن تعقد المستشارة أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات الألمانية في 22 آذار/مارس اجتماعا لتقييم الأوضاع وبحث التدابير المقبلة.