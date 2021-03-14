دولي

ليبرمان: على غانتس الانسحاب من سباق (كنيست) وإخلاء الساحة

ليبرمان: على غانتس الانسحاب من سباق (كنيست) وإخلاء الساحة
أفيغدور ليبرمان
رام الله - دنيا الوطن
طالب زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان، رئيس (أزرق أبيض) بيني غانتس، بالانسحاب من سباق (كنيست) وإخلاء الساحة. 

ونقلت إذاعة (الجيش) عن ليبرمان قوله: "إذا كان غانتس لا يزال يرفع شعار (إسرائيل أولاً وقبل كل شيء) فعليه الانسحاب، وإخلاء الساحة".

وأضاف: "لأن غانتس إذا فاز بعدة مقاعد في (كنيست)، فسيكون أول من ينضم إلى حكومة نتنياهو، مقابل منصب وزير الدفاع- لا تصدقوه ولا تثقوا به".



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