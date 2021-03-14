ليبرمان: على غانتس الانسحاب من سباق (كنيست) وإخلاء الساحة

طالب زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان، رئيس (أزرق أبيض) بيني غانتس، بالانسحاب من سباق (كنيست) وإخلاء الساحة.





ونقلت إذاعة (الجيش) عن ليبرمان قوله: "إذا كان غانتس لا يزال يرفع شعار (إسرائيل أولاً وقبل كل شيء) فعليه الانسحاب، وإخلاء الساحة".





وأضاف: "لأن غانتس إذا فاز بعدة مقاعد في (كنيست)، فسيكون أول من ينضم إلى حكومة نتنياهو، مقابل منصب وزير الدفاع- لا تصدقوه ولا تثقوا به".











رام الله - دنيا الوطن