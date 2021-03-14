"التنمية" بغزة تُعلن موعد صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة





وقالت في تصريح نشرته عبر حسابها على (فيسبوك): إن صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة، يوم الثلاثاء الموافق 16 من آذار/ مارس الجاري، في جميع فروع بنك البريد في قطاع غزة، وذلك حسب ما يصدر عن بنك البريد من آلية لتوزيع الأسماء حسب الأحرف الأبجدية.





وطالبت الوزارة، المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، اليوم الأحد، موعد صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة.