شؤون فلسطينية

"التنمية" بغزة تُعلن موعد صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة

"التنمية" بغزة تُعلن موعد صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة
أحد مصابي مسيرة العودة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية، بغزة، اليوم الأحد، موعد صرف مخصصات شهداء وجرحى مسيرات العودة.

وقالت في تصريح نشرته عبر حسابها على (فيسبوك): إن صرف مخصصات جرحى وشهداء مسيرات العودة، يوم الثلاثاء الموافق 16 من آذار/ مارس الجاري، في جميع فروع بنك البريد في قطاع غزة، وذلك حسب ما يصدر عن بنك البريد من آلية لتوزيع الأسماء حسب الأحرف الأبجدية.

وطالبت الوزارة، المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.

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