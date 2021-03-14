لجنة الانتخابات: نريد مرجعية واحدة لأمن العملية الانتخابية وهذا بحاجة للتوافق عليه بالقاهرة





وأضاف: "نذهب للقاهرة بناءً على طلب الأمناء العامين للفصائل، وضرورة التوافق على موضوع أمن العملية الانتخابية، وما المقصود بأن الشرطة بالزي الرسمي، هي المكلفة بأن تتولي أمن العملية الانتخابية.



وشدد المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية على أننا "نريد مرجعية واحدة لأمن العملية الانتخابية، لأن دور رجال الأمن له دور واضح وفق القانون ولا لبس فيه، ولكن عملية وجود أمن في الضفة وأمن في غزة، نتيجة سنوات طويلة من الانقسام، يجب التوافق عليه، لأننا نحتاج لمرجعية واحدة نتعامل معها في هذا الموضوع.



وقال: من ناحية المبدأ، تم الاتفاق عليه، خاصة فيما يتعلق بأن الشرطة، هي التي تتولي أمن العملية الانتخابية، ولكن عملية التنسيق بين الأمن هنا وهناك، هو ما سيناقش خلال حوار القاهرة المقبل.



وفيما يتعلق بمشاركة المقدسيين في الانتخابات، قال كحيل: إن كل الوفود التي نستقبلها، أكدت على حرصها بأن يتم إتاحة الانتحابات للمقدسيين، ووعدوا ببذل كافة الجهود مع إسرائيل، ونعلم بأن القيادة خاطبت إسرائبل، حتى الآن لم تستلم السلطة أي رد، وهذا الموضوع سيُبحث في اجتماع القاهرة.



وأضاف: بموضوع القدس، هناك عدد محدد من المقدسيين سيقترعون في ستة صناديق بريد، وباقي المقدسيين نوفر لهم مراكرز اقتراع خارج الجدار.

رام الله - دنيا الوطنقال هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، بأن الطعونات، التي ستنظر بها محكمة لجنة الانتخابات، تتعلق حول سن المقترع.وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بأن الطعونان، هي اثنان في الضفة، وثلاثة في غزة، وتتمحور حول سن المقترع، حيث القانون ينص على أن من بلغ 18 عاماً يحق له الانتخاب، والطعون تأتي فيما يتعلق من بلغ 17 عاماً، ودخل في العام 18، ومحكمة الانتخابات ستنظر في هذا الشأن.وفيما يتعلق بما ستناقشه لجنة الانتخابات في اجتماع القاهرة المقبل، قال كحيل: إن مخرجات اجتماع القاهرة الأول، ذكر بضرورة دعوة لجنة الانتخابات لحضور اجتماع هذا الشهر، لشرح عملية التحقق من عدم محكومية المرشحين، وكيف تتعامل اللجنة مع جهاز الشرطة.