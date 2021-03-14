دولي

(كورونا) بالعالم: تراجع محدود بعدد الوفيات والإصابات الجديدة المكتشفة

(كورونا) بالعالم: تراجع محدود بعدد الوفيات والإصابات الجديدة المكتشفة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الأحد، أن عدد الوفيات جراء الفيروس، بلغ مليونين ونحو 660 ألف وفاة.

وتخطت حصيلة الإصابات الإجمالية عتبة الـ 120 مليوناً، بنحو 58 ألف إصابة، تعافى منهم 96 مليوناً، وما يزيد عن 589 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم، أمس السبت، تراجعاً محدوداً في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، وذلك مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 442 ألفاً و484 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 8,082 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت السبت أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل (1,940 وفاة)، وأميركا (1,037 وفاة)، والمكسيك (709 وفيات)، وروسيا (475 وفاة)، وبولندا (343 وفاة).

وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس، التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة عالمياً خلال يوم واحد، كانت على التوالي، البرازيل (70,934 إصابة)، وأميركا (48,808 إصابات)، وفرنسا (29,759 إصابة)، وإيطاليا (26,062 إصابة)، والهند (25,153 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم، قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم، الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (546,605 وفيات)، والبرازيل (277,216 وفاة)، والمكسيك (194,490 وفاة)، والهند (158,642 وفاة)، وبريطانيا (125,464 وفاة).

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي تعتبر حتى صباح اليوم، الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا التي تخطت عتبة الـ 30 مليوناً، بواقع (30,043,662 إصابة)، والبرازيل (11,439,250 إصابة)، والهند (11,359,048 إصابة)، وروسيا (4,380,525 إصابة)، وبريطانيا (4,253,820 إصابة).

أخبار ذات صلة

ست دول أوروبية تطالب بتوزيع عادل للقاحات (كورونا)

ست دول أوروبية تطالب بتوزيع عادل للقاحات (كورونا)

ألمانيا: تظاهرات كبيرة ضد قيود (كورونا) رغم التحذير من موجة ثالثة للوباء

ألمانيا: تظاهرات كبيرة ضد قيود (كورونا) رغم التحذير من موجة ثالثة للوباء

ليبرمان: على غانتس الانسحاب من سباق (كنيست) وإخلاء الساحة

ليبرمان: على غانتس الانسحاب من سباق (كنيست) وإخلاء الساحة

خلاف بين الملكة إليزابيث والأمير تشارلز حول مقابلة هاري وميغان

خلاف بين الملكة إليزابيث والأمير تشارلز حول مقابلة هاري وميغان

محتجون يرشقون سيارة رئيس الأرجنتين بالحجارة

محتجون يرشقون سيارة رئيس الأرجنتين بالحجارة

إصابة 4 إسرائيليين في تحطم طائرة مروحية

إصابة 4 إسرائيليين في تحطم طائرة مروحية

ماذا عقبت الملكة رانيا على حادثة وفاة ستة أشخاص بمستشفى السلط؟

ماذا عقبت الملكة رانيا على حادثة وفاة ستة أشخاص بمستشفى السلط؟

أربعة قتلى جراء تحطم طائرة نقل عسكري في كازاخستان

أربعة قتلى جراء تحطم طائرة نقل عسكري في كازاخستان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

انطلاق فعاليات يوم الثقافة الوطنية في الوطن والشتات

انطلاق فعاليات يوم الثقافة الوطنية في الوطن والشتات

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابتان في حادثي سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

"المرور" بغزة: إصابتان في حادثي سير خلال 24 ساعة الماضية بالقطاع

مدير وحدة القدس بالرئاسة: المقدسيون سيشاركون في الانتخابات ترشحًا وانتخابًا

مدير وحدة القدس بالرئاسة: المقدسيون سيشاركون في الانتخابات ترشحًا وانتخابًا

دعوات للتصدي لاقتحام نتنياهو مسافر يطا

دعوات للتصدي لاقتحام نتنياهو مسافر يطا

الاحتلال يُجبر مقدسيًا على تفريغ محتويات منزله تمهيدًا لهدمه

الاحتلال يُجبر مقدسيًا على تفريغ محتويات منزله تمهيدًا لهدمه

إصابة مستوطن بعد تحطيم سيارته في العيساوية

إصابة مستوطن بعد تحطيم سيارته في العيساوية

داخلية غزة تنشر كشف أسماء &#34;التنسيقات المصرية&#34; المغادرين عبر (معبر رفح) يوم الاثنين

داخلية غزة تنشر كشف أسماء "التنسيقات المصرية" المغادرين عبر (معبر رفح) يوم الاثنين

&#34;أنقذوا حي الشيخ جراح&#34;.. حملة إلكترونية تنطلق يوم الاثنين

"أنقذوا حي الشيخ جراح".. حملة إلكترونية تنطلق يوم الاثنين

منوعات

فنانة مصرية تشن هجوم كبير على محمد رمضان لسبب خطير

فنانة مصرية تشن هجوم كبير على محمد رمضان لسبب خطير

شاهد: منى زكي تحبس أنفاس جمهورها بمسلسلها الجديد

شاهد: منى زكي تحبس أنفاس جمهورها بمسلسلها الجديد

&#34;إم بي سي&#34; تحسم الجدل بشأن برنامج رامز جلال للمقالب

"إم بي سي" تحسم الجدل بشأن برنامج رامز جلال للمقالب

شاهد: بطلة مسلسل &#34;جمال الحريم&#34; تتلقى تهديدات جادة.. فما السبب ؟

شاهد: بطلة مسلسل "جمال الحريم" تتلقى تهديدات جادة.. فما السبب ؟

شاهد: أحلام تستقبل زوجها وتحتضنه بطريقة رومانسية لافتة

شاهد: أحلام تستقبل زوجها وتحتضنه بطريقة رومانسية لافتة

شاهد: سمية الخشاب تخطف الأنظار بالبرقع والقفطان

شاهد: سمية الخشاب تخطف الأنظار بالبرقع والقفطان

بعد أزمة (كورونا).. تعتزل بلقيس فتحي الغناء ؟

بعد أزمة (كورونا).. تعتزل بلقيس فتحي الغناء ؟

ورثة عبد الحليم حافظ يهددون باللجوء للقضاء.. ما القصة ؟

ورثة عبد الحليم حافظ يهددون باللجوء للقضاء.. ما القصة ؟

ما حقيقة إجراء كندة علوش عمليات تجميل ؟

ما حقيقة إجراء كندة علوش عمليات تجميل ؟

شاهد: عمرو دياب يسقط من على المسرح.. ويعلق &#34;عادي عادي&#34;

شاهد: عمرو دياب يسقط من على المسرح.. ويعلق "عادي عادي"

عربي

بخضم الحديث عن إعادة العلاقات.. مصر تطالب أنقرة باحترام مبادئ حسن الجوار

بخضم الحديث عن إعادة العلاقات.. مصر تطالب أنقرة باحترام مبادئ حسن الجوار

استهدف مركبة ضابط عسكري.. قتيل وجرحى في هجوم بالعاصمة الصومالية

استهدف مركبة ضابط عسكري.. قتيل وجرحى في هجوم بالعاصمة الصومالية

العراق: إصابة 25 من المتظاهرين وعناصر الأمن بمواجهات في النجف

العراق: إصابة 25 من المتظاهرين وعناصر الأمن بمواجهات في النجف

سوريا: الحديث عن مفاوضات أو مباحثات سرية مع إسرائيل فبركات إعلامية وسياسية

سوريا: الحديث عن مفاوضات أو مباحثات سرية مع إسرائيل فبركات إعلامية وسياسية