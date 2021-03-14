ملحم: اختراق كبير بملف اللقاحات ونتوقع أن نحصل عليها بأقرب وقت ممكن

وقال في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن التعليم الوجاهي لطلبة الثانوية العامة أولوية، والمحافظون لديهم صلاحيات فيما يتعلق بتمكن الطلبة من التنقل في المحافظات.

وفيما يتعلق باللقاحات، قال ملحم: إن هناك لجنة أزمة خاصة، تتولى المسؤولية بالحديث عن موضوع اللقاحات، وهناك اختراق كبير من خلال الاتصالات، إن كان من منظمة (كوفاكس)، أو الشركات المنتجة للقاحات.





وأضاف: "هناك اختراق كبير في هذا الملف، ونتوقع أن نحصل على اللقاحات في أقرب وقت ممكن".





وفي سياق آخر، قال ملحم: "نراهن على وعي المواطن، والمسؤولية ليست حكومية فقط، ولكن تشاركية مجتمعية، وفي ظل النسخ المتحورة للفيروس، الأمر يستدعي عناية شديدة من قبل المواطنين".





وتابع المتحدث باسم الحكومة: الإجراءات المشددة من قبل الحكومة مستمرة، والجهات الأمنية، تطلق هذه التدابير بإخضاع العقوبات المادية لمن ينتهك القوانين، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، محمية بالقانون.





وقال ملحم: من جانب آخر، نحرص على مراعاة مصلحة الناس، من خلال إيعاز رئيس الوزراء للمحافظين باستخدام صلاحياتهم بالطريقة التي يرونها مناسبة، والقطاعات الإنتاجية التي يُسمح لها بالعمل.





وشدد على أن هذا الفيروس في تصاعد خطير، وهذا يمثل تحدياً جديداً، ولا بد من فرض القانون وتطبيق الإجراءات بقوة القانون، حتى لا يكون هناك انتهاك، يؤدي إلى ارتفاع نسبة إشغال الأسرة.