الطقس: أجواء غائمة جزئياً وارتفاع ملموس على درجات الحرارة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

يكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو معتدلاً ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة؛ ليصبح الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



ويوم الثلاثاء يكون الجو بارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.