"الصحة": استمرار الوضع الوبائي الحالي ينذر بخطر كبير وسيؤدي لانهيار النظام الصحي





وقال النجار: الإصابات ارتفعت بشكل جنوني، وحتى الرقم الذي نصدره كل يوم "رقم زائف"، خاصة، وأن الكثير من الناس لا يريدون الفحص.





وتابع: هناك الكثير ممن يأتون للمستشفيات بشكل متأخر، وتكون الأعراض قد جاءت بشكل مبكر، ويصلون للمستشفيات في وضع صحي صعب، ويحتاجزن للأكسجين بالعلاج.





وأكد النجار، بأنه لم يعد هناك متسع لاستقبال حالات مرضية، والحالة الوبائية تستشري بشكل كبير، ونحتاج لإجراءات صارمة، لخفض الحالة الوبائية.





وقال: نتحدث عن إمكانيات القطاع الصحي، وأسرّة وأجهزة تنفس وكادر بشري، حيث أنهكت بشكل كبير، والأمر ليس بالسهل، والمستشفيات ممتلئة عن بكرة أبيها، واستمرار الوضع ينذر بخطر كبير، وهذا سيؤدي لانهيار النظام الصحي.

وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: بالنسبة للوضع فقد أصبح لا يوجد أسرّة في المستشفيات، والجميع أصبح عرضة بأن يكون مقيماً في المستشفى، وبحاجة إلى الأكسجين.