داخلية غزة تنشر كشف أسماء "التنسيقات المصرية" المغادرين عبر (معبر رفح) يوم الاثنين
غزة- دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح البري) يوم الاثنين 15 آذار/ مارس، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح غد الأحد في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً في جميع المحافظات.
ودعت داخلية غزة في بيان صحفي، المسافرين إلى التواجد الساعة 7 صباح الاثنين في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر (معبر رفح البري) يوم الاثنين 15 آذار/ مارس، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح غد الأحد في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً في جميع المحافظات.
ودعت داخلية غزة في بيان صحفي، المسافرين إلى التواجد الساعة 7 صباح الاثنين في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.
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