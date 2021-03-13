سوريا: الحديث عن مفاوضات أو مباحثات سرية مع إسرائيل فبركات إعلامية وسياسية

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رام الله - دنيا الوطن

نفت وكالة الأنباء السورية (سانا) وجود أي حديث عن مفاوضات أو مباحثات سرية بين سوريا وإسرائيل، معتبرة ما يروج عبارة عن فبركات إعلامية وسياسية لا أكثر.



وقالت الوكالة، نقلًا عن مصادرها: "كثر في الآونة الأخيرة تداول بعض الشائعات والأخبار الكاذبة عن مباحثات ومفاوضات سرية بين سوريا والكيان الصهيوني"، مؤكداً أن موقف سوريا كان على الدوام واضحاً وشفافاً في التعاطي مع هذه القضية وأنها لم تنتهج يوماً نهج المفاوضات السرية مع الاحتلال انطلاقاً من قناعتها بأن أي مفاوضات، يجب أن تصب بمصلحة سوريا وشعبها.



وأوضح المصدر، أن "كل ما قامت به سوريا سابقاً كان علنياً ولن يكون حاضراً ومستقبلاً إلا علنياً أيضاً، وبالتالي فإن أي حديث عن مفاوضات أو مباحثات سرية بين سوريا والكيان الصهيوني، ما هو إلا فبركات إعلامية وسياسية لا أكثر".



وفي السياق ذاته، أكد المصدر، أن ما تم الحديث عنه في برنامج "قصارى القول" على قناة روسيا اليوم مؤخراً، حول دعوة الحاخام إيلي عبادي إلى سوريا والكلام عن مباحثات سرية وشخصية، تجري بين الطرفين لعقد اتفاقية سلام، هو كلام عار تماماً من الصحة.. وإنه لم يحصل قط، أن دعت سورية أي شخصية إسرائيلية إلى أراضيها، بل كانت دائماً طلبات الزيارة إلى سوريا، تأتي من طرف شخصيات إسرائيلية.