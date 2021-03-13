عياش يُقدم التعازي للعاهل الأردني بوفاة ضحايا مستشفى السلط



وأعرب عياش عن شعوره بالألم والحزن والأسى لوقوع هذا العدد من الضحايا، والمصابين في هذه الفاجعة التي صدمت الجميع كون الضحايا مرضى مصابين بفيروس (كورونا).



وفي نفس السياق، اتصل عياش بسفير المملكة الهاشمية في رومانيا، السيد سفيان القضاة ورئيس الجالية الأردنية، د. سمير زنون معزياً بوفاة الضحايا، ومعرباً عن شعوره بالحزن والألم، مبتهلاً إلى الله الرحمة لهم، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنياً الشفاء العاجل للمصابين.



​وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، زار مستشفى السلط الحكومي، بعد وفاة المواطنين، وأمر مديرها بالاستقالة.



وأعلن وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، اليوم السبت، تقديم استقالته إلى رئيس الوزراء، بعد حادث انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي اليوم السبت، الأمر الذي أدى إلى وقوع 7 وفيات من المصابين بفيروس (كورونا) المستجد.

رام الله - دنيا الوطنتقدم عضو المجلس الوطني الفلسطيني، الدكتور محمد عياش الى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والحكومة والشعب الأردني بأحر التعازي والمواساة، بوفاة عدد من الضحايا الأردنيين المصابين بفيروس (كورونا) المستجد داخل مستشفى السلط الحكومي اليوم، نتيجة نقص وانقطاع في الأكسجين.وقال عياش في برقية التعزية، التي وصلت منها نسخة لوسائل الإعلام: "نتقدم لسيادتكم بأحر التعازي والمواساة بوفاة هذا العدد من المرضي، وأعزي أسر الضحايا، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبلهم في عليين".