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الديوان الملكي الأردني: إقالة وزير الصحة وتكليف وزير الداخلية بإدارة وزارة الصحة

الديوان الملكي الأردني: إقالة وزير الصحة وتكليف وزير الداخلية بإدارة وزارة الصحة
رام الله - دنيا الوطن
أمر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، بتكليف مازن عبد الله هلال الفراية وزير الداخلية، بإدارة وزارة الصحة، اعتباراً من اليوم السبت.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد صدرت الإرادة الملكية بإقالة الدكتور نذير مفلح محمد عبيدات، وزير الصحة، من منصبه، اعتباراً من السبت، وتكليف مازن عبد الله هلال الفراية وزير الداخلية، بإدارة وزارة الصحة.

وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، زار مستشفى السلط الحكومي، بعد وفاة المواطنين، وأمر مديرها بالاستقالة. 

وأعلن وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، تقديم استقالته إلى رئيس الوزراء، بعد حادث انقطاع الأكسجين في مستشفى السلط الحكومي الجديد، الأمر الذي أدى إلى وقوع 6 وفيات من المصابين بفيروس (كورونا).

وحول تفاصيل الحادث، قال عبيدات، في تصريحات مع التلفزيون الأردني: إنه "في صباح اليوم السبت، حدث انقطاع للأكسجين في مستشفى السلط الحكومي الجديد، وهو ناتج عن نقص في خزانات الأكسجين في المستشفى الذي لديه خزانين، الأمر الذي أدى إلى وقوع 6 وفيات".

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