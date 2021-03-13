الرئيس عباس يُهاتف محمود الزق معزيًا بوفاة والدته

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء السبت، عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي، محمود الزق، معزياً بوفاة والدته.



وأعرب الرئيس، خلال الاتصال، عن أحر التعازي وصادق المواساة، سائلاً المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته.