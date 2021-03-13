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61 وفاة و4144 إصابة بفيروس (كورونا) في الأردن

61 وفاة و4144 إصابة بفيروس (كورونا) في الأردن
رام الله - دنيا الوطن
سجلت في الأردن، السبت، 61 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و4144 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 469 ألفا، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وزاد عدد الوفيات إلى 5285 وفاة، بعد رصد 61 وفاة جديدة، بحسب الموجز.

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