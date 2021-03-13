دولي

إصابة 4 إسرائيليين في تحطم طائرة مروحية

إصابة 4 إسرائيليين في تحطم طائرة مروحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 4 إسرائيليين بجروح طفيفة، بحادث تحطم مروحية في منطقة مكشوفة بالقرب من قرية طوبة الزنغرية شمال شرقي طبريا.

وأفادت مصادر إسرائيلية، بأن طواقم نجمة داود الحمراء، وصلت إلى مكان الحادث، ووجدت رجلين في الستينات مع العمر ويافعتين يتراوح عمراهما بين 13 و12 عاماً، مصابتين بجروح طفيفة.

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