المفتي العام: يوم الاثنين هو غرة شهر شعبان

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، أن يوم الأحد الموافق 14 آذار/ مارس 2021م هو المتمم لشهر رجب، وأن يوم الاثنين الموافق 15 آذار/ مارس 2021م هو غرة شهر شعبان لعام 1442هـ.