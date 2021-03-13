شؤون فلسطينية

الخارجية تدين فتح التشيك فرعًا لسفارتها في القدس

الخارجية تدين فتح التشيك فرعًا لسفارتها في القدس
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة، إقدام جمهورية التشيك على افتتاح مكتب تابع لسفارتهم بالقدس المحتلة، وتعتبره اعتداء سافراً على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، وتمرداً على الموقف الأوروبي الخاص بالوضع السياسي والقانوني لمدينة القدس باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وبالرغم من القرارات والمطالبات الفلسطينية والعربية والإسلامية والأوروبية والدولية، التي طالبت التشيك بالتراجع عن قرارها الخطير، وأن الوزارة استدعت سفير التشيك لدى دولة فلسطين عند إعلان القرار من الحكومة التشيكية، حيث أبلغته بموقف دولة فلسطين، وأوضحت له المخاطر المترتبة على هذا القرار، وبالرغم أيضاً من الحراك السياسي والدبلوماسي الذي أدارته الدبلوماسية الفلسطينية، وبالتنسيق والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والمحاولات الهادفة لثني جمهورية التشيك عن قرارها، إلا أنها أصرت على تنفيذه بما له من آثار كارثية على الجهود السياسية المبذولة لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتحمل الوزارة حكومة التشيك المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار وتداعياته الخطيرة، ليس فقط على مستوى عملية السلام، وإنما أيضاً على مستوى العلاقات الفلسطينية والعربية والإسلامية معها.

ومن جهتها، تتابع الوزارة باهتمام كبير، نتائج هذه الخطوة مع دول الاتحاد الأوروبي، ووزراء خارجيتها، ومع مفوض السياسة الخارجية والأمن للاتحاد، والمطالبة بتدخلهم العاجل لإجبار التشيك التراجع عن قرارها.

وأكدت الوزارة على أن من حق دولة فلسطين الدفاع عن حقوق شعبها، وحمايتها على المستويات كافة، وستبحث الوزارة كيفية ترجمة ذلك بشكل سريع وفعال.

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