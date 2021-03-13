محافظ طولكرم يمنع طباعة بطاقات الأفراح

رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ طولكرم، عصام أبو بكر، مساء السبت، قراراً بحظر تصميم أو طباعة بطاقات الدعوة للزفاف أو الأفراح أو غيرها من المناسبات الاجتماعية، تحت طائلة المسؤولية القانونية.وقال محافظ طولكرم في تعميم صادر عنه: "يحظر على جميع الشركات ومحلات الطباعة القيام بأي أعمال تصميم أو طباعة بطاقات الدعوة للزفاف أو الأفراح أو غيرها من المناسبات الاجتماعية، تحت طائلة المسؤولية القانونية".وطالب كافة الجهات المختصة ذات العلاقة، بتنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، مؤكداً أن أحكام هذا القرار تسري اعتباراً من تاريخه.وجاء قرار محافظ طولكرم هذا، استناداً إلى المرسوم الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ، وإلى القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020 بشأن إجراءات الصحة والسلامة العامة في حالة الطوارئ، وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة؛ لتفادي خطر انتقال فيروس (كورونا).