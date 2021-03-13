الشخصيات المستقلة تعقد اجتماعات مكثفة لتوحيد جهود المستقلين للانتخابات

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رام الله - دنيا الوطن

عقدت قيادة تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في فلسطين والشتات برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس في مقرها الرئيس في قطاع غزة سلسلة اجتماعات هامة لتوحيد كافة الجهود للمستقلين لخوض الانتخابات التشريعية.



واكد المستشار سمير موسى مساعد رئيس التجمع على ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لتوحيد معظم قوائم المستقلين في الضفة الغربية وقطاع غزة.



واضاف الاستاذ عيسي العملة مساعد رئيس التجمع بالضفة الغربية ان المطلوب من الجميع العمل الجدي والفوري لانجاح تهيئة الاجواء للانتخابات التشريعية.