حلس: قائمتنا موحدة ولن يثنينا تراجع البعض والحركة أكبر من كل الأسماء

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رام الله - دنيا الوطن

قال أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح): "إن قرار حركة فتح بإنهاء الانقسام عبر صناديق الاقتراع، خطوة عملية على طريق توحيد الجهود والمؤسسات، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، ولإعطاء درس لمن لا يريد لشعبنا الوحدة والتلاحم".



وأضاف حلس خلال كلمة في المهرجان الجماهيري الذي نظمته قيادة حركة (فتح) في جامعة الأزهر بمدينة غزة، يوم السبت، بمناسبة يوم الجريح الفلسطيني: "ان دماء الجرحى والشهداء، شكلت لنا منارات على طريق الحرية؛ للوصول لدولة حرة مستقلة".



ونقل حلس، تحيات الرئيس محمود عباس، واللجنة المركزية في يوم الجريح الفلسطيني، والذي أسسه الراحل ياسر عرفات من العام 1968، وتم تدشين مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى .



وشدد حلس على ضرورة إجراء الانتخابات في أجواء من الحرية والنزاهة والشفافية، مؤكداً على أن "فتح ستتقدم بأفضل ما لديها من مرشحين لخوض هذا الاستحقاق الوطني المهم من أجل تثبيت الهوية الوطنية".



وقال حلس "إننا في فتح ذاهبون للانتخابات بعقول وقلوب مفتوحة، ونضع يدنا بيد الجميع؛ لنبني وطناً يتسع للجميع، مضيفاً: إن "قائمة فتح ستكون واحدة موحدة ، تعبر عن قرار الحركة المستقل".



وأردف حلس: "لن يثنينا في فتح من تراجع عنها، لأن هذه الحركة أكبر من كل الأسماء، وإننا واثقون من وعي شعبنا وإرادته للعبور إلى فضاءات الحرية والاستقلال".