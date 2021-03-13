محافظ رام الله تصدر عدة قرارات خاصة لمواجهة فيروس (كورونا)









رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة ليلى غنام، محافظ رام الله والبيرة، أنه سيتم تجديد الإغلاق الشامل في جميع مناحي الحياة العامة والخاصة ومختلف الأنشطة التجارية ومنع حركة السيارات لمدة خمسة أيام ابتداءً من الغد الاحد 14 آذار/ مارس 2021، وينتهي مساء الخميس 18 من نفس الشهر.وأشارت غنام في بيان لها مساء اليوم السبت، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن ذلك جاء خلال اجتماع بحضور لجنة الطوارئ ومدراء المؤسسة الأمنية، استنادا الى حالة الطوارئ التي اعلنهاالرئيس محمود عباس، وعلى ضوء الصلاحيات الممنوحة للمحافظين من رئيس الوزراء، جرى اجتماع اليوم السبتوأكد غنام، أنه سيتم السماح بفتح محال البقالة والملاحم ومحلات الخضار والدواجن يومي الأحد والخميس فقط، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الخامسة مساءً مع التشديد في الرقابة على الالتزام بالإجراءات الوقائية.وقالت: "يستثنى من ذلك، عمل المخابز والصيدليات طيلة ايام الأسبوع"، مضيفة: "اغلاق كافة المؤسسات التعليمية في المحافظة ويستثنى من ذلك طلبة الثانوية العامة".وأشارت إلى أنه سيتم منع حركة السيارات بصورة تامة، باستثناء الطواقم الطبية تحت طائلة المسؤولية، لافتة إلى أن الإغلاق سيكون مشددا؛ حتى سينتشر أفراد الأجهزة الأمنية، وسيتم نصب حواجز المحبة على كافة مداخل المحافظة.وأكدت غنام، أنه سيتم فرض مخالفات وعقوبات مشددة على كافة المخالفين، باعتبار ان الهدف هو كسر دائرة تفشي الوباء وحماية حياة المواطنين.في السياق، قالت محافظ رام الله والبيرة: "تبقى الخدمات البلدية تعمل لتقديم الخدمات للمواطنين"، موضحة أن قرار الإغلاق جاء على ضوء الارتفاع الكبير في عدد الإصابات ما يهدد حياة عدد كبير من المواطنين، مبينة أن القرار يشمل كافة المؤسسات العامةوالخاصة.وشددت غنام على أن الإلتزام بتعليمات الوقاية والسلامة العامة والتباعد الاجتماعي هو سبيلنا الوحيد للخروج من هذا الوباء بأقل الخسائر البشرية الممكنة، وبدون وعي حقيقي لدور المواطن وواجب الجهات المسؤولة المختلفة كل حسب اختصاصه، سنبقى ندور في دائرة مغلقة من تفشي الوباء ومزيد من الخسائر البشرية.