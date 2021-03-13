دولي

ماذا عقبت الملكة رانيا على حادثة وفاة ستة أشخاص بمستشفى السلط؟

ماذا عقبت الملكة رانيا على حادثة وفاة ستة أشخاص بمستشفى السلط؟
رام الله - دنيا الوطن
عقبت الملكة رانيا، زوجة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على وفاة ستة مرضى (كورونا) في مستشفى السلط، نتيجة نقص الاكسجين.

وقالت الملكة رانيا، في تصريح نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، مساء اليوم السبت: "ما حدث لأهلنا في مستشفى السلط فاجعة، إهمال مؤلم ولا يمكن تبريره".

وأضافت: "رحم الله الأرواح التي فقدناها وألهم ذويهم الصبر والسلوان".

وقد توفي ستة مرضى مصابين بفيروس (كورونا)، صباح اليوم السبت، في مستشفى السلط، نتيجة نقص الاكسجين، وعلى أثر ذلك قدم وزير الصحة الأردني استقالته بعد هذه الحادثة.

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