داخلية غزة: إصابات بمستشفى الطب النفسي بعد إطلاق نار من قبل أحد السجناء الجنائيين

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، أن أحد السجناء الجنائيين، أقدم اليوم السبت، على السيطرة على سلاح أحد عناصر شرطة الحراسة، خلال تواجده في مستشفى الطب النفسي بمدينة غزة.



وقال البزم: "أطلق السجين الجنائي، النار داخل المستشفى، ما أدلى لوقوع عدة إصابات، وقد أطلقت الشرطة النار تجاهه للسيطرة عليه، وتم فتح تحقيق عاجل في الحادث".