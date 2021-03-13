رام الله: اندلاع مواجهات مع الاحتلال في سلواد

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، في بلدة سلواد، شرق رام الله.



واقتحمت قوة من جيش الاحتلال منطقة "مشرية" في البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.