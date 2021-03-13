أربعة قتلى جراء تحطم طائرة نقل عسكري في كازاخستان

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رام الله - دنيا الوطن

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم اليوم السبت جراء تحطم طائرة نقل عسكري تابعة لحرس الحدود الكازاخستاني قرب مطار مدينة ألماتا.



وأكد مطار ألماتا الدولي على حسابه الرسمي في "فيسبوك" أن الاتصال مع الطائرة من طراز "أن-26" القادمة من العاصمة نور سلطان فقد لدى هبوطها في المطار، مشيرا إلى أن الطائرة تحطمت في بداية المهبط، بحسب ما جاء على وقع (روسيا اليوم).



وذكر المطار أن الطائرة المنكوبة تابعة لإحدى وحدات حرس الحدود وكان على متنها ستة أشخاص، لافتا إلى أن الحادث لم يسفر حتى الآن عن إرجاء رحلات في المطار.



من جانبها، أكدت إدارة الصحة في ألماتا مقتل أربعة من الذين كانوا على متن الطائرة، مضيفة أن الناجين الاثنين نقلا إلى المستشفى.



في غضون ذلك، أعلنت وزارة الطوارئ أن عناصرها تمكنوا من إخماد حريق نشب في الطائرة إثر تحطمها.