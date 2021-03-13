شاهد: العاهل الأردني وولي عهده يزوران مستشفى السلط بعد فاجعة وفاة ستة أشخاص



هذا وتعقد الحكومة الأردنية، اليوم السبت، اجتماعاً طارئاً، وذلك لمتابعة التطورات بعد حادثة مستشفى السلط الجديد.



وقال وزير الدّولة لشؤون الإعلام، الناطق باسم الحكومة، صخر دودين، اليوم السبت، إن استقالة وزير الصحة الأردني، نذير عبيدات، جاءت بناءً على أمر من العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.



وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (الجزيرة)، بأن نقص السعة التخزينية للأوكسجين بمستشفى السلط، يبدو أنه سبب حادث، وفاة ستة أشخاص من مرضى (كورونا).



وشدد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام، بأنه تم رفع حالة التأهب للقصوى بجميع المستشفيات تجنبا لوقوع أي حادث مماثل.





وصل العاهل الأردني وولي عهده، لمستشفى السلط بعد وفاة 6 مرضى بسبب نقص الأوكسجين.