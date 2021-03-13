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فيديو.. تونس: انفجار صهريج بأحد المصانع يودي بحياة خمسة أشخاص جنوبي البلاد

فيديو.. تونس: انفجار صهريج بأحد المصانع يودي بحياة خمسة أشخاص جنوبي البلاد
جانب من انفجار المصنع
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم السبت، بأن خمسة أشخاص لقوا مصرعهم، جراء انفجار صهريج في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية في مدينة قابس، جنوبي البلاد.

وقالت إذاعة (موزاييك) التونسية، إن أعمدة دخان سوداء كثيفة ارتفعت في سماء المنطقة بعد ''الانفجار الضخم''، التي دفعت قوته الصهريج إلى أبعد من 200 متر عن مكان الحادث، قبل أن يتمكن أعوان الحماية المدنية من إخماد النيران.

وأشارت الإذاعة إلى أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة إلى حد اللحظة، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

ونقلت الإذاعة عن المدير الجهوي للحماية المدنية بقابس العميد عاطف حويج، قوله إن جثثا متفحمة تم العثور عليها داخل موقع الانفجار.


 



 

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