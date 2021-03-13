"الطب الوقائي" بغزة: الوضع الوبائي مقلق بعد تسجيل زيادة طفيفة بمعدل دخول المستشفيات

وأكد بأن عدد المسجلين على منصة صحتي، تجاوز 22 ألف شخص.



وعن الفئة المستهدفة من التطعيم بيّن ضهير، أنهم من فئة كبار السن والمرضى المزمنين والطواقم الطبية، فيما يتم العمل على إعطاء اللقاح في الوقت الحالي للفئات ذات الأولوية، خاصة من تتجاوز أعمارهم الـ 60 عاماً.



وسجل قطاع غزة يوم السبت، ارتفاعاً ملحوظاً بعدد الإصابات اليومية لفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).





يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزارة الصحة بغزة، تسجيل 197 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد فحص 2258 عينة بنسبة إصابة 8.7%.





كما أعلنت عن تعافي 137 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما لا يوجد أي حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأضافت في موجزها اليومي الخاص بالحالة الوبائية في القطاع، بأن إجمالي تراكمي للمصابين 57080 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 2095 حالة.





كما وصل إجمالي المتعافين 54420 حالة، وإجمالي الوفيات 565 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية بالمستشفى 81 حالة.



