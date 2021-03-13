الحملة الشعبية تدعو لتجمع جماهيري بساحة السرايا للمطالبة بإلغاء التقاعد القسري

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

دعت الحملة الشعبية لاستعادة الحقوق، السبت، إلى تجمع جماهيري في ساحة السرايا وسط مدينة غزة، للمطالبة بحقوق المتقاعدين.



وأضافت الحملة، أن التجمع يبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً، يوم غد الأحد، في خيمة تفريغات 2005، للمطالبة بحقوق المتقاعدين والغاء التقاعد القسري، وتوحيد قوانين التقاعد على مستوى الوطن.