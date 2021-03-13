فلسطين تُواصل تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

واصلت فلسطين، اليوم السبت، تسجيل أرقام مرتفعة بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).



يأتي ذلك، بعدما أعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، تسجيل 1784 إصابة جديدة، و27 حالة وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



وقالت الكيلة: إن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة، سجلت على النحو التالي: "طولكرم 194، قلقيلية 71، نابلس 334، الخليل 255، جنين 85، سلفيت 40، ضواحي القدس 111، بيت لحم 129، طوباس 26، رام الله والبيرة 329، أريحا و الأغوار 13، قطاع غزة 197".



وأضافت الوزيرة، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 97، قلقيلية 0، نابلس 144، الخليل 342، جنين 71، سلفيت 105، ضواحي القدس 118، بيت لحم 126، طوباس 27، رام الله والبيرة 279، أريحا والأغوار 38، وفي قطاع غزة 137".



وتم تسجيل 27 حالة وفاة في الضفة الغربية: "الخليل 1، بيت لحم 4، جنين 3، رام الله والبيرة 6، نابلس 6، سلفيت 1، ضواحي القدس 1، طولكرم 3، قلقيلية 1، طوباس 1".



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 170 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 48 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.