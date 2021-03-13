نشطاء دوليون يطلقون حملة إلكترونية للتضامن مع الأسير الحلبي



ويُذكر أن الأسير محمد الحلبي، معتقل منذ الخامس عشر من حزيران/ يونيو عام 2016، دون أن تُصدر المحكمة الإسرائيلية عليه حكماً أو دليلاً لإدعائها حتى اللحظة، حيث يشغل الحلبي منصب مدير لعمليات مؤسسة الرؤية العالمية في قطاع غزة، ويتركز مهام عمله في الإغاثة وإعانة العائلات الفقيرة، ودعم المزارعين والصيادين.

رام الله - دنيا الوطنأعلن نشطاء حقوقيون وإنسانيون عن حملة إلكترونية، وذلك للتضامن مع الأسير محمد الحلبي، المعتقل في سجون الاحتلال منذ عام 2016.وقال والد الأسير الحلبي: "إن النشطاء، أبلغوهم عن انطلاق الحملة، تحت اسم "العاصفة الإلكترونية" على تطبيق (تويتر)، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي؛ للافراج عن صاحب أطول محاكمة في تاريخ الحركة الأسيرة".وسبق أن أطلق النشطاء في وقت سابق حملة إلكترونية، شارك فيها آلاف المتضامنين الأجانب والدوليين، وصل عدد التغريدات إلى 3 ملايين تغريدة في وقت زمني قصير.ويقبع الأسير حلبي حالياً في معتقل (ريمون) في ظروف حياتية سيئة، وتتعمد إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية التضييق عليه، ومفاقمة معاناته عبر التنقلات المستمرة في "البوسطة"، وما يتعرض خلالها من تعذيب وتنكيل وإهانة، إضافة لعزله فترات طويلة.