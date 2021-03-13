رضوان: يجب تشريع القوانين التي تثبت حقوق الجرحى الفلسطينيين



وقال القيادي في حماس: "في يوم الجريح الفلسطيني، نؤكد على أهمية هذه القضية، حتى يصبح يوم الجريح الفلسطيني يومًا عالميًا يحتفى به في كل العالم".















رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة (حماس) على ضرورة إكرام الجرحى الفلسطينيين، وتشريع القوانين التي تثبت حقوقهم.جاء ذلك، خلال مشاركته في فعالية وطنية بغزة، بمناسبة اليوم الوطني للجريح الفلسطيني، مشددة على ضرورة محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي على ارتكابهم جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.ودعا رضوان، كل المؤسسات الحقوقية، لتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتقديمها للجهات المختصة؛ لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي وقادته على جرائمهم.