كهرباء غزة: "خط البحر" متعطل منذ 15 يوماً وعدم إصلاحه سيؤدي لأزمة خانقة





وأضاف في تصريحات لإذاعة (الأقصى): بأن تعطله أثر على مناحي الحياة في كل المحافظات، حيث "حذرنا عبر بيانات رسمية من أن عدم إصلاح هذا الخط، سيؤدي لأزمة خانقة ستطال القطاع الصحي لأن أربع مستشفيات مركزية تستفيد من هذا الخط".





وشدد على أن 6 عيادات صحية، وأكثر من 10 مدارس ورياض أطفال، تعاني الكثير، نتيجة فصل الخط وعدم إصلاحه.





رام الله - دنيا الوطنقال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة، محمد ثابت، إن "خط البحر" الكهربائي شريان رئيسي، يغذي شمال القطاع بـ 13 ميغا وات، ومتعطل منذ (15 يوماً).