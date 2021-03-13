غزة: إحياء الذكرى 53 ليوم الجريح الفلسطيني

ودعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، في مؤتمر صحفي عقدته فصائل العمل الوطني والإسلامي، اليوم السبت، المجتمع الدولي إلى النظر للجرحى وإثبات وحشية الاحتلال، ويجب أن تمنح الجهات المسؤولة الجرحى حقوقهم.





من جهته، أكد القيادي في حركة حماٍس، إسماعيل رضوان، على ضرورة إكرام جرحانا وتشريع القوانين التي تثبت حقوقهم، داعياً لضرورة محاسبة قادة الاحتلال على ارتكابهم جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.





كما قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، هاني الثوابتة: إن قضية الجرحى الذين يتجاوز عددهم أكثر من 300 ألف جريح منذ 1987م حتى مسيرات العودة، هي قضية مركزية فلسطينيًا، ويجب أن توضع لهم برامج واضحة تضمن حقوقهم.

رام الله - دنيا الوطنقالت اللجنة العليا لجرحى مسيرات العودة الكبرى، بأن اليوم تمر الذكرى 53 ليوم الجريح الفلسطيني، ومازالت قضية الجرحى البواسل تتصدر قضايا شعبنا الفلسطيني، و"ما زال الجرح ينزف دماءً وتضحيات لا تقدر بثمن".